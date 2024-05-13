بن قدارة يتفقد الأعمال المنجزة لحل أزمة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، زيارة لمقر عمل فريق الأزمة التابع للمؤسسة بمدينة زليتن، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية، ورئيس الفريق المكلف من المؤسسة لمعالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن مصطفى هماد.

واطلع بن قدارة، على الأعمال المنجزة والمتعلقة بمعالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأثنى على أعمال المهندسين القائمين بهذا العمل.

وكان في استقبال بن قدارة والوفد المرافق له، عميد بلدية زليتن المكلف وأعضاء المجلس، ومجلس الجامعة الأسمرية الإسلامية، ومسؤولو لجنة الأزمة بزليتن، رفقة مخاتير المحلات وأعيان المناطق المتضررة.