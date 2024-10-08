«بن قدارة» يستقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ومسؤولي التعاون والطاقة

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024 - 09:58 | آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:02 نُشر: الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024 - 09:58
ليبيا
مؤسسة النفط
بن قدارة يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، كل من السفير “نيكولا أورلاندو” رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا، و”مارتن بينيديك” رئيس التعاون و”جان ماتكي” مسؤول برنامج الطاقة والعمل المناخي بالبعثة.

وبحث اللقاء “السياسات المتعلقة بحماية البيئة و خطط المؤسسة بالخصوص، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال”.

كما استعرض اللقاء “آلية التعاون للحد من انبعاثات غاز الميثان، وعدد من المقترحات والعناوين الرئيسة، لمشاريع استراتيجية طموحة ستشكل نقلة نوعية، ودفعة إلى الأمام على مستوى الإنتاج المحلي، والقدرة التطويرية للتشغيل”

آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:02
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