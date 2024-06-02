بن قدارة يُناقش مع شركة الخليج العربي خطة زيادة الإنتاج

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، آخر التطورات في تنفيذ خطة زيادة الإنتاج المقترحة من قبل المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد في المقر الرئيسي للشركة في بنغازي، مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه سير العمل ووضع مجموعة من الحلول والتصورات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، وضمان استمرار التقدم في تنفيذ الخطة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، لتحقيق مستهدفات الشركة التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة.