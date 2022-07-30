«بن قدارة» يُؤكد حيادية مؤسسة النفط واستقلاليتها

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأعرب السفير بوتشينو عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى حجم العلاقة التاريخية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعبر عن مباركته بعودة عمليات الانتاج والتصدير وزيادة معدلاتها بشكل ملحوظ، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأدارة فرحات بن قدارة على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط واستقلاليتها وابتعادها عن أي تجاذبات سياسية.

كما شدّد على أهمية الحفاظ على استمرار الانتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، أشار بن قدارة إلى أن هنالك فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها، وذلك من خلال تعاونها مع شركائها الدوليين في مجال النفط والطاقة، والاستفادة من خبراتهم وجلب احدث التقنيات لقطاع النفط الليبي لتطويره، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني.