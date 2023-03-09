«بن قدارة» يُؤكد سعي مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، سعي المؤسسة لزيادة الإنتاج وبناء القدرات بما يضمن مصالح ليبيا في مجال النفط والطاقة.



جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “كير وويك العالمي للطاقة” المنعقد في مدينة هيوستن الأمريكية.

وأشار بن قدارة إلى أن المناقشات كانت مثمرة للمؤسسة مع العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي ودوره في أمن الطاقة خلال المؤتمر العالمي.

وأوضح بن قدارة أن المؤسسة ستقوم بزيادة الإنتاج وبناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين بما يضمن مصالح ليبيا وشركائها في مجال الطاقة، وفق قوله.

يُشار إلى أن مؤتمر “كير وويك” العالمي للطاقة هو أكبر تجمع عالمي للطاقة، ويضم عدداً كبيراً من وزراء ومسؤولي قطاع النفط، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة من بينها ليبيا، وحوالي 7500 مشارك.