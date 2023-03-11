«بن قدارة» يُجري مباحثات في واشنطن

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيوفري بيات.



وشدّد بن قدارة خلال الاجتماع، على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي على دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

كما أشاد المسؤول الأمريكي بدور مجلس إدارة المؤسسة في المساهمة في رفع معدلات الإنتاج واستقراره.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل مجددًا في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش فعاليات مؤتمر “كير وويك” العالمي للطاقة المنعقد في مدينة هيوستن الأمريكية.

من جانبه أشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط.

يأتي ذلك في حين، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع مدير إدارة شمال إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور.

وعبرت مدير إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية عن دعمها لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في جهوده التي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية وتحسين البيئة.

كما أكدت المسؤولة الأمريكية دعم بلادها للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خططها الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وبناء القدرات.