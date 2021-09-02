بن والاس: لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة «قوة عظمى»

اعتبر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن الوزير قوله: “القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، قال والاس: “من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا” في إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: “إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة”.

كما قارن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن “وزارة الدفاع كانت على رأس القضايا الخاصة بها، وهي إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم”.

يُشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها والاس علنا الولايات المتحدة، ففي منتصف أغسطس الماضي، وبينما كانت حركة طالبان قد بدأت تحقق مكاسب كاسحة في أفغانستان، وصف وزير الدفاع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع طالبان في عام 2020 بأنه “خطأ استراتيجيا.. يسبب الكثير من المشاكل”.