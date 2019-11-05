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بهدف إعادة فتح الطرقات.. الجيش اللبناني يستعد لتنفيذ عملية واسعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2019 - 11:45
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قطع المحتجين عدداً من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال. [إنترنت]
قام الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء بتننفيذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد.

حيث عمل المحتجون منذ صباح اليوم الباكر على قطع كل الطرقات الرئيسة في البلاد، وذلك في اليوم العشرين من الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح لبنان اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وبحسب مصادر صحفية فإن الجيش سيتخذ الاجراءات  اللازمة على الطرقات لتسهيل حركة المواطنين.

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هذا وكان الجيش اللبناني قد أصدر في 30 أكتوبر الماضي بياناً طالب فيه المتظاهرين، بالمبادرة إلى فتح الطرق التي يقطعونها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكداً احترامه حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وقطع المحتجين عدداً من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال.

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