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بهدف التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا.. ميلان يعرض سيلفا وسوسو للبيع

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 10:49
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استحوذ سيلفا على اهتمام موناكو، بينما يرغب روما وإشبيلية، في ضم سوسو. [إنترنت]
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان، يرغب في بيع كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، والجناح الإسباني سوسو.

حيث يسعى ميلان للتخلص من الثنائي في أقرب وقت ممكن، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا جناح أتلتيكو مدريد.

هذا واستحوذ سيلفا على اهتمام موناكو، بينما يرغب روما وإشبيلية، في ضم سوسو.

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يُذكر أن أندريه سيلفا قضى الموسم الماضي معاراً إلى صفوف إشبيلية الإسباني، علماً بأن آخر ظهور له في الملاعب كان خلال آخر 10 دقائق بمباراة الفريق الأندلسي ضد ديبورتيفو ألافيس يوم 4 أبريل الماضي.

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