بهدف «اللافي».. أنغولا تفرض التعادل الإيجابي على المنتخب الوطني

فقد المنتخب الوطني الأول، نقطتين أمام نظيره الأنغولي بنتيجة 1-1 بعد أن تقدم المنتخب الوطني بهدف مؤيد اللافي بعد تمريرة عرضية رائعة من محمد صولة، ولكن عاد المنتخب الأنغولي في النتيجة بعد كرة خاطفة مباشرة من ضربة ثابتة لم يوفق حارس المرمى وحائط الصد في التصدي لها.

وتوقفت المباراة، بعد هدف التعادل نتيجة مشاحنة الجماهير بعد حركة لا اخلاقية من لاعب المنتخب الأنغولي اتجاه الجماهير، ومن المنتظر أن تعاقب اللجنة المنظمة بـ”الكاف” كعادتها جماهير المنتخب الوطني بعد هذه التوقف التي لم يؤثر على سريان اللقاء.

وتواجد المدرب السنغالي أليو سيسيه في المدرجات، وقاد المنتخب في التشكيل والتغيرات المدرب الوطني أبوبكر الحرك، حيث ظهرت عدة انتقادات كبير حوّل المباراة والأداء وخصوصاً على مستوى خيارات ضربة البداية في الشوط الأول .

وسيتحول المنتخب الوطني إلى ياوندي، حين يواجه منتخب الكاميرون وصيف المجموعة في لقاء قوي وصعب على فرسان المتوسط الذين ضيعوا فرصة التصدر في مباراة اليوم.