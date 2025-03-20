 بهدف تسهيل الإجراءات.. وزير العمل يبحث تطوير «منصة وافد» الرقمية

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “علي العابد الرضا” اجتماعاً هاماً، بحضور مديري إدارات الاستخدام، وتفتيش العمل والسلامة المهنية، والسكن العمالي، وتقنية المعلومات والدعم الفني، بالإضافة إلى مكتب المتابعة، وذلك لمناقشة “سير العمل في مشروع “منصة وافد” الرقمية”.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على “متابعة تقدم العمل في المنصة وتقييمها، والوقوف على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية”.

كما تم استعراض “عملية الربط بين المنصة ونظام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والاطلاع على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”>

وشدد الوزير على “أهمية المضي قدماً في متابعة الربط الفني مع الجهات ذات العلاقة كالسجل التجاري ومركز مكافحة الأمراض وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية تصميم واجهات برمجية فعالة وسهلة الاستخدام، وضمان أمن وسلامة البيانات من خلال ربط شبكي آمن وفعال”.

هذا “ويهدف المشروع إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتحسين إدارة وتنظيم سوق العمل في ليبيا”.