بهدف تطوير الأداء.. انطلاق دورة تدريبية لمدراء لمدارس في طرابلس

انطلقت المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال تنمية المهارات الإدارية والقيادية، والموجّهة لمديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي بطرابلس الكبرى، بتنفيذ من المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، تستهدف الدورة نحو 200 مدير مدرسة في مرحلتها الأولى، موزعين على ستة تجمعات تدريبية تشمل: طرابلس المركز، حي الأندلس، تاجوراء، سوق الجمعة، عين زارة، وجنزور، وذلك بالتنسيق مع مكتب التدريب وتطوير التعليم – فرع طرابلس، وبإشراف مباشر من اللجنة المكلفة من قِبل المدير العام للمركز.

وقد قام فريق المتابعة بالمركز العام بزيارة عدد من مواقع التدريب لمتابعة سير البرنامج، من بينها تجمع مراقبة تعليم حي الأندلس، الذي شهد انطلاق فعاليات اليوم الأول بكل من مدرستي غوط الديس وعبد الرحمن الداخل.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، وبمعدل 20 ساعة تدريبية، ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإدارية والقيادية لمديري المدارس في مختلف مناطق ليبيا، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في المؤسسات التربوية.