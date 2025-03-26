بهدف تطوير «الكوادر التعليمية».. التربية تطلق مجموعة «دورات التدريبية»

أعلن “المركز العام للتدريب وتطوير التعليم” في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “عن إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية بعد شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطته المعدة لتطوير الكوادر التعليمية والرفع من كفاءتها”.

وتشمل الدورات التدريبية التالية:

• دورة تدريبية لمديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

• دورة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية حول طرق التدريس الحديثة.

• دورة تدريبية لمعلمي الرياضيات لمرحلة الشهادة الثانوية.

• دورة تدريبية لمعلمي مادة الفيزياء بمرحلة التعليم الثانوي.

• دورة المعامل الافتراضية لتعزيز استخدام المختبرات الرقمية في التعليم.

• دورة الجيوجبرا لمعلمي الرياضيات لاكتساب مهارات استخدام برنامج GeoGebra في التدريس.

• مشروع التكنولوجيا في التدريس الحديث لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

• استئناف مشروع “معلم القرن” في كامل التراب الليبي، والذي يهدف إلى تطوير أداء المعلمين وفق أحدث المعايير التربوية والتعليمية.

وأكد المركز، وعبر فروعه في كامل التراب الليبي، “على أهمية هذه الدورات والمشاريع في تطوير الأداء المهني للمعلمين والإداريين، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم. وسيتم الإعلان عن مواعيد التنفيذ والتسجيل قريبًا”.