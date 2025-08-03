بهدف تطوير المهارات.. أعضاء من النيابة العامة يتلقون تدريباً متخصصاً في مصر

في إطار تنفيذ خطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025، أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام جزءاً جديداً من برامجه، من خلال إيفاد عشرين عضواً من أعضاء هيئة النيابة العامة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للاستفادة من التجارب القضائية المقارنة وتعزيز المهارات المهنية لدى الأعضاء.

وشارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل تخصصية ركّزت على مهارات صياغة مرافعات سلطة الاتهام من الجانبين اللغوي والقانوني، إلى جانب أساليب الترافع أمام قضاء الحكم، بما يشمل تصوير وقائع الدعوى، واستعراض الأدلة، وإبداء الدفوع الموضوعية والإجرائية ذات الصلة.

واختُتم هذا النشاط التدريبي يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التعاون القائم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في البلدين.