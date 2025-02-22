انطلاق «المعرض التعليمي للجامعات الماليزية» في ليبيا

انطلقت فعاليات المعرض التعليمي والتدريبي للجامعات الماليزية بالأكاديمية الليبية، اليوم السبت، بمشاركة 17 جامعة ماليزية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، وعدد من رؤساء الجامعات الليبية وكبار المسؤولين في القطاع الأكاديمي.

يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين ليبيا وماليزيا، وفتح آفاق جديدة للطلبة الليبيين الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات الماليزية، كما يوفر فرصة للتعرف على البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الجامعات المشاركة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وأكد القيب في كلمته خلال الافتتاح “أهمية هذه المبادرات في تطوير منظومة التعليم العالي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في توسيع الخيارات التعليمية للطلبة الليبيين وتعزز الشراكة الأكاديمية بين الجانبين.

على هامش الملتقى، أجرى الوزير برفقة الضيوف جولة داخل أجنحة المعرض استمعوا خلالها إلى شروح وعروض وبرامج الجامعات الماليزية من قبل ممثلي الجامعات المشاركة، كما شارك مكتب التواصل والإعلام بالوزارة بعرض لمنشورات ودوريات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.