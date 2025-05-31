بهدف خيالي.. مرموش يكتب اسمه في تاريخ البريميرليغ!

نال المهاجم المصري عمر مرموش جائزة “غينيس” لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، عن هدفه الرائع الذي سجله في شباك بورنموث خلال الجولة 37.

وأعلن الدوري الإنجليزي السبت فوز هدف مرموش بعد تصويت مشترك بين الجماهير ولجنة من خبراء كرة القدم، حيث تفوق هدفه المذهل على قائمة مختصرة ضمت أبرز أهداف الموسم.

وجاء الهدف من تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة في الدقيقة 14، ارتطمت بالقائم ودخلت الزاوية العليا لمرمى بورنموث، مانحة فريق مانشستر سيتي التقدم في المباراة التي انتهت بفوزهم 3-1 بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

ويعتبر مرموش أول لاعب من مانشستر سيتي يحصل على جائزة “هدف الموسم”، والثاني من المصريين بعد محمد صلاح الذي نالها في موسم 2021/22.