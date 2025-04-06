بهدف دعم الفنانين عالمياً.. «تيك توك» تطلق منصّة جديدة

بدأ عملاق التكنولوجيا الصينية الشهيرة “تيك توك”، اختبار منصة باسم “تيك توك فور أرتيستس” التي تستهدف مساعدة الفنانين في بناء مسيرتهم المهنية.

وتوفر المنصة الجديدة للفنانين “أدوات لترويج أغانيهم وفهم مقاييس الأداء والتواصل مع جمهورهم”.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن “المنصة الجديدة تعمل بشكل تجريبي حالياً في أستراليا ونيوزيلاندا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، في حين تستهدف تيك توك توفيرها في أسواق إضافية في المستقبل، مع إطلاقها لمجموعات أوسع من المستخدمين”.

وبحسب موقع “تيك توك فور أرتيستس”، “سيكون في مقدور الفنانين استخدام المنصة لتنظيم حملات للترويج لأعمالهم الفنية المنتظرة والترويج لأنفسهم على منصات التواصل الاجتماعي، كذلك يمكنهم “إطلاق حملات تواصل مع الجماهير وتحقيق أرباح منها، مثل حملات الألبومات لتحفيز الحجز المسبق للأغاني الجديدة على منصات مثل أبل ميوزيك وسبوتيفاي، أو طرح المنتجات الحصرية”.

ووفق الموقع، “سيتمكن الفنانون أيضاً من الوصول إلى بيانات الأداء لمعرفة مدى نجاح منشوراتهم وأغانيهم، فضلاً عن معرفة المزيد عن معجبيهم، مثل البلدان التي يوجد فيها أغلبهم، كما يمكنهم “تسليط الضوء على فيديوهات المعجبين وبناء مجتمعات لهم من خلال المنصة، حيث سيتم عرض فيديوهات المعجبين المختارة في قسم “تسليط الضوء على المعجبين” ضمن قسم الموسيقى في ملف الفنان الشخصي”.

وأضاف الموقع أن “تيك توك تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول المنصة الجديدة في الأسابيع المقبلة”.

يذكر أن “منصة تيك توك تلعب دوراً كبيراً في قيادة الاتجاهات الموسيقية وانتشار الأغاني لذلك من المنطقي أن تقدم مساحة متخصصة لمساعدة المطربين للترويج لإنتاجهم والتواصل مع جمهورهم بصورة أفضل”، كما يمكن أن تساعد المنصة المطربين في زيادة انتشارهم وتوسيع قاعدة مستمعيهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

هذا “ويأتي اختبار المنصة الجديدة بعد شهور من قرار شركة التكنولوجيا الصينية “بايت دانس” مالكة المنصة إغلاق خدمة “تيك توك ميوزيك” التي كانت متخصصة في البث المباشر للأغاني بعد اختبارها في عدة دول”، وقالت الشركة حينها، “إنها قررت إيقاف الخدمة للتركيز على هدفنا المتمثل في توسيع دور تيك توك في تعزيز استماع الموسيقى وزيادة مردود خدمات بث الموسيقى”.