بهدف دعم وتشجيع النقل الجماعي.. إطلاق مشروع النقل البري الدولي

أعلنت وزارتا الداخلية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، عن “إطلاق مشروع النقل البري الدولي الجماعي، بهدف تسيير رحلات مؤمنة ومريحة نحو دول الجوار، في خطوة تستهدف دعم وتشجيع النقل الجماعي”.

وجاء ذلك، “خلال اجتماع موسع، ضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والمواصلات، من بينهم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ورئيس مصلحة النقل البري المكلف، إلى جانب مسؤولي الأمن والجوازات والجمارك بمنفذ رأس جدير”.

ويشمل المشروع “تنظيم رحلات دولية عبر شركتي المدى والسهم في المرحلة الأولى، حيث توفر هذه الخدمة تسهيلات شاملة للمسافرين بدءاً من لحظة الصعود إلى الحافلة، ومروراً بالطرقات دون توقف، وصولاً إلى إنهاء إجراءات السفر في ممرات مخصصة داخل المنفذ البري، ما يضمن سرعة المغادرة ووصولاً سلساً للوجهة المقصودة”.

كما يشمل البرنامج “تسهيلات مماثلة عند العودة، بدءاً من الاستقبال عند دخول الأراضي الليبية وحتى الوصول إلى المحطة النهائية”.

هذا “ويأتي هذا المشروع في إطار خطة حكومية لتحديث وتطوير خدمات النقل البري وتعزيز السلامة والراحة للمسافرين، ومن المنتظر تحديد موعد انطلاق هذه الرحلات في اجتماع فني يُعقد يوم الاثنين القادم بمنفذ رأس جدير، بحضور الجهات الأمنية والفنية والشركات الناقلة”.