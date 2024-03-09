بهدف رائع.. جمال يقود برشلونة للفوز على مايوركا

سجل الأمين جمال لاعب برشلونة الواعد هدفا رائعا ليحقق فوزا صعبا على ضيفه مايوركا 1-صفر، ويصبح على مسافة خمس نقاط من غريمه ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة،الجمعة، : “غياب الفعالية جعل هذه المباراة صعبة بالنسبة لنا. لقد قاموا بعمل جيد للغاية. كان الأمر صعبا”. وأضاف: “صنعنا فرصا واضحة للفوز بأكثر من 1-صفر. لكننا انتصرنا في النهاية وسعداء بالنقاط الثلاث”.

ووضع الفوز صاحب الضيافة في المركز الثاني مؤقتا برصيد 61 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جيرونا ليشدد الخناق على ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيغو المتعثر يوم الأحد.

ومنح جمال (16 عاما) التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وفي حديث لمنصة دازون قال جمال: “أنا سعيد جدا بالفوز والخروج بشباك نظيفة. عندما تركوا لي بعض المساحة بحثت عن التسديد. كانت مباراة شاقة. جعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا. أي شيء يساعد الفريق يعد أمرا رائعا بالنسبة لي. تسجيل هدف أمام جماهيرنا يكون أمرا رائعا دائما”.

وكاد إيلكاي جندوجان أن يتقدم لبرشلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بعد تدخل على رافينيا، لكن حارس مايوركا بريدراج رايكوفيتش حرم الدولي الألماني من التسجيل.

وكان مايوركا، الذي بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، خطيرا في الهجمات المرتدة وصنع عدة فرص لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.

واستمر الفريق في المركز 15 برصيد 27 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

واضطر تشافي مدرب برشلونة، الذي خسر جهود لاعبي الوسط فرينكيدي يونغ وبيدري للإصابة في المباراة الأخيرة، إلى استبدال رافينيا في الدقيقة 37 بعد مخالفة على المهاجم البرازيلي.

ويستضيف العملاق الكتالوني منافسه نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

ومع ذلك، قال المدرب إن الجناح الأيمن لا يعاني من إصابة خطيرة وسيكون متاحا عندما يستضيف نابولي: “كل من كان في الفريق اليوم سيكون حاضرا ضد نابولي. أنا متفائل دائما رغم الوضع الذي نعيشه. هذا الفوز يمنحنا الثقة. لا يبدو أنه مهم ولكنه كذلك. نحن بحاجة إلى المشجعين في مباراة الثلاثاء”.