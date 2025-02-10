بهدف رفع «الكفاءة القتالية».. تخريج دفعة من دورة «حماية الشخصيات»

في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي للرفع من الكفاءة القتالية، والتأهيل من خلال الدورات التدريبية التي من شأنها ترفع من قدرات منتسيبي المؤسسة العسكرية، أقيم الأحد، بمقر القوات الخاصة، حفل تخريج دورة حماية الشخصيات التي عقدت خلال الفترة من 15 يناير الى 09 فبراير 2025م، بحضور آمر القوات الخاصة، وضباط من شعبة تدريب القوات بإدارة التدريب.

حيث اطلعوا على سير التدريب والاستماع إلى ملاحظات طاقم التدريب المكلف بالاشراف على هذه الدورة، وقد تم تقديم عرض من قبل الخريجين ( تدريب عملي على كيفية حماية الشخصيات)، وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات إتمام الدورة على الخريجين.

و كان لآمر القوات الخاصة كلمة حث فيها الخريجين بالالتزام بالضبط والربط العسكري، والاستفادة من المعلومات التي تلقوها، كما أكدت إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دعم هذه الدورات، والعمل على استمرارها، لما لها من فائدة في الرفع من مستوى الكفاءة القتالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.