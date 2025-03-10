بهدف ضمان الأمن البحري.. انطلاق مناورات روسيا وإيران والصين

انطلقت المناورات البحرية “حزام الأمن البحري 2025″، في ميناء تشابهار (جابهار) الإيراني، بمشاركة سفن حربية من روسيا وإيران والصين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “تشارك في هذه التدريبات عن الجانب الروسي، مجموعة سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ، وهي الفرقاطة “ريزكي” والفرقاطة ” ألدار تسيدينجابوف” وناقلة الوقود المتوسطة “بيتشينغا”.

هذا “وقبيل انطلاق هذه التدريبات البحرية الدولية، قام رئيس الوفد الروسي الأدميرال أليكسي سيسويف، الموجود حاليا في إيران، بإبلاغ قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسيف، عن جاهزية مجموعة السفن الحربية الروسية للمشاركة في المناورات المذكورة، وفي ختام حفل الافتتاح الذي حضرته وفود من أكثر من 10 دول مراقبة بالإضافة إلى طواقم البحرية الروسية والبحرية الإيرانية والبحرية الصينية، تم تقديم عرض موجز عن المرحلة البحرية المقبلة من التدريبات”.

ووفقا للعرض، “ستقوم طواقم السفن المشاركة في المناورات وعلى مدى عدة أيام بالتدرب في شمال المحيط الهندي، على مهام تحرير السفن المختطفة، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ في البحر، وإطلاق نيران المدفعية على الأهداف البحرية والجوية”.

هذا وبحسب وزارة الدفاع الروسية، “تقام المناورات البحرية الدولية “حزام الأمن البحري 2025″، للمرة السابعة ويشرف على تنظيمها الجانب الإيراني، وأقيمت هذه التدريبات لأول مرة في بحر العرب في عام 2018، وتشارك في هذه المناورات بشكل دائم سفن من البحرية الإيرانية والبحرية الروسية والبحرية الصينية، كما يشارك في التدريبات هذا العام نحو 15 سفينة حربية وسفينة دعم وقوارب قتالية، إلى جانب مروحيات الطيران البحري، وتهدف هذه المناورات إلى ضمان الأمن البحري، ومكافحة القرصنة والإرهاب في البحر، وحماية الاتصالات البحرية، وستحضر التدريبات بصفة مراقب كل من أذربيجان وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات وسريلانكا”.

وكانت الدول الثلاث “قد أجرت مناورات مشتركة في المنطقة خلال السنوات الماضية انطلاقا من رغبتها المشتركة في مواجهة ما تصفه “بالهيمنة الأمريكية”، وسبق للجيش الإيراني أن أجرى مناورات عسكرية في هذه المنطقة في فبراير “لتعزيز القدرات الدفاعية ضد أي تهديد”.