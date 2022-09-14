بهدف علاج مرضى الأورام.. الحكومة الليبية تُسدّد الديون المتراكمة لمستشفى أردني

تواصل وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، مع مركز الحسين لعلاج الأورام بالمملكة الأردنية.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أنّ التواصل كان بهدف التنسيق مع المركز لاستقبال 60 حالة من الاطفال المصابين بالأورام والمحتاجين إلى زراعة النخاع.

وأضاف المكتب، أن عبدالجليل وحماد، اتفقا على إيفاد الحالات على دفعات بعد إتمام الإجراءات، بعد أن تم سداد قيمة الديون المتراكمة لصالح مركز الحسين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع عبدالجليل وحماد، مع نائب مدير مستشفى طب جراحة الأطفال بنغازي صلاح العمروني، ورئيس لجنة الأورام بالأردن أحمد يوسف؛ لمتابعة إجراءات مرضى أورام الأطفال.