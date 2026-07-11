بهدف قاتل.. إسبانيا تهزم بلجيكا وتضرب موعداً مع فرنسا

احتفلت إسبانيا بانتصار درامي على بلجيكا بنتيجة 2-1 في العاشر من يوليو، بعدما حسمت “لا روخا” بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم وسط أجواء احتفالية واسعة في العاصمة مدريد، حيث خرج المشجعون للاحتفال بالفوز والهتاف للمنتخب الإسباني.

وجاء هدف الحسم في الدقيقة 88، عندما سجل البديل ميكيل ميرينو من مسافة قريبة، مستفيدًا من فشل حارس بلجيكا سينه لامينس في السيطرة على الكرة، ليمنح منتخب بلاده عبورًا ثمينًا إلى الدور قبل النهائي.

وتستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء في نصف النهائي، وهي تحمل طموحات كبيرة بمواصلة مشوارها نحو إحراز لقب جديد في كأس العالم، بعد أداء قوي خلال الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة لحظات متقلبة، بعدما تمكنت بلجيكا من تعديل النتيجة لفترة قصيرة، لكن المنتخب الإسباني واصل ضغطه الهجومي خلال الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق عبر ميرينو الذي أثبت مرة أخرى تأثيره الكبير عندما يدخل من مقاعد البدلاء.

ويعد هذا الهدف الثاني الحاسم لميرينو في الأدوار الإقصائية، بعدما سجل أيضًا هدف الفوز أمام البرتغال في دور الـ16، ليصبح أحد أبرز عناصر الحسم في مشوار إسبانيا بالبطولة.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، وجه المشجعون التحية لمنتخب بلادهم رغم الخروج من البطولة، فيما رأى عدد منهم أن إصابة الحارس الأساسي أثرت على مجريات اللقاء وغيرت من شكل المواجهة.

وتدخل إسبانيا نصف النهائي بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت انتصارين متتاليين في الأدوار الإقصائية بفضل أهداف متأخرة حملت توقيع ميرينو، لتبقي حلم التتويج بكأس العالم قائمًا.