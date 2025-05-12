بوادر انفراجة.. مبعوث ترامب في إسرائيل لاستعادة رهينة أمريكي ونتنياهو يرفض التنازلات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الإثنين أن الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر، الجندي الإسرائيلي الأمريكي المختطف في غزة، أصبح ممكنًا بفضل “السياسة الصارمة” التي اتبعتها إسرائيل، مدعومةً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بسبب الضغط العسكري على حركة حماس.

وأكد البيان أن إسرائيل لم تلتزم بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى، بل تم الاتفاق على “ممر آمن” يسمح بالإفراج عن ألكسندر.

وأشار البيان إلى أن “المفاوضات مع حماس ستستمر تحت النار”، وأن إسرائيل ستظل مستعدة لتكثيف القتال إذا تطلب الأمر، وأضاف أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ستستمر في إطار الضغط العسكري المتواصل، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر إطلاق سراح نصف الرهائن جزءًا أساسيًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أن ألكسندر سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تساهم المفاوضات في تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود التهدئة في المنطقة.

على الرغم من تأكيد المفاوضات مع حماس، تواصل حكومة نتنياهو استعداداتها العسكرية، مشيرةً إلى أن المفاوضات تتم بالتوازي مع الاستعدادات لتكثيف القتال إذا لزم الأمر.

مبعوث ترامب يتوجه إلى إسرائيل مع والدة الأسير ألكسندر تمهيدًا لاستعادته من “حماس”

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر توجهه إلى إسرائيل برفقة والدة الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي من المتوقع أن يُطلق سراحه اليوم من قبل حركة “حماس”.

ونشر بولر تغريدة عبر “إكس” قال فيها: “أتوجه إلى إسرائيل مع والدة عيدان ألكسندر لحضور استعادة ابنها من حماس”. وأضاف شكره للرئيس ترامب على التزامه بإعادة جميع الأمريكيين إلى ديارهم.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن ألكسندر يوم الثلاثاء، بينما تتواصل المفاوضات بشأن إطلاق سراح باقي الرهائن ووقف إطلاق النار المؤقت، مع تأكيد الولايات المتحدة على أهمية هذه الخطوة في مسار إنهاء الحرب.

ولم ينفِ البيت الأبيض التقارير التي تشير إلى وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وحركة حماس، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار التصريحات الأخيرة من قطر ومصر حول جهودهم المستمرة للتوصل إلى اتفاق”، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن المفاوضات الجارية.

وأضاف المتحدث أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وفريقه يواصلون المشاركة في الجهود من أجل إعادة الرهائن، مشددًا على أن “حماس تتحمل وحدها مسؤولية الحرب وتجديد القتال”.

وتابع المتحدث: “الولايات المتحدة تسعى للسلام والإفراج الفوري عن المختطفين، ولا تزال تؤكد على دعمها الثابت لإسرائيل والعمل من أجل السلام في المنطقة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر من عواقب خطيرة ستواجهها حماس إذا استمرت في احتجاز الرهائن، بمن فيهم الأمريكي عيدان ألكسندر وجثث أربعة أمريكيين آخرين.

من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ترامب لا يشارك حاليًا في الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مع إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرارات اللازمة.

On this Mother’s Day, it is my honor to travel with Edan Alexander’s mom Yael for reunion of her son from Hamas.



Thank you President Trump for your commitment to bringing all Americans home. @POTUS @SecRubio @SteveWitkoff ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UwcehqJ0xB — Adam Boehler (@aboehler) May 12, 2025