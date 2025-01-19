بواقع 106.4 ألف دولار لكل مواطن.. الدين الأمريكي يلامس 36,174 تريليون دولار

كشفت آخر الإحصاءات، عن ارتفاع الدين العام الأمريكي بشكل كبير، حيث ازداد خلال العام الماضي وحده، بنسبة 7%، أو 2.4 تريليون دولار.

وبحسب المعلومات، “لامس الدين الأمريكي 36,174 تريليون دولار، بواقع 106.4 ألف دولار لكل مواطن”.

ورأى خبراء لوكالة نوفوستي، أن “الدين تراكم لسنوات عديدة، ولا يمكن المساعدة إلا من خلال خفض الإنفاق العسكري وتقليل نفقات الجهاز الحكومي وزيادة الضرائب على الأثرياء”.

ووفقا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، “انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في حكم جو بايدن لأول مرة إلى أقل من 15%، وبنهاية ولايته وصلت إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث عند 14.76%، كما بدأت العديد من الدول في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات والاحتياطيات، والعمل على تطوير العملات الرقمية الوطنية”.

هذا “وسيجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري”.