بواقع 188 ألف برميل يومياً.. زيادة جديدة في إنتاج النفط من «أوبك»

أعلن تحالف أوبك+ عن قرار يقضي بالسماح لسبع دول مشاركة في الاتفاق برفع إنتاجها النفطي خلال شهر أغسطس بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات الإنتاج في يوليو، ضمن إطار إدارة الإمدادات العالمية ومتابعة توازنات سوق النفط.

وأوضح البيان أن القرار يشمل تعديلات على حصص الإنتاج لعدد من الدول الأعضاء، بما يعكس استمرار التنسيق داخل التحالف لضبط مستويات المعروض النفطي بما يتناسب مع تطورات الطلب العالمي.

وبحسب ما ورد، حصلت المملكة العربية السعودية على زيادة في إنتاجها ليصل إلى 10.416 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفع إنتاج روسيا بمقدار 62 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.887 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر يوليو.

كما شملت التعديلات الكويت التي ارتفع إنتاجها إلى 2.66 مليون برميل يوميًا، والعراق الذي وصل إنتاجه إلى 4.405 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى سلطنة عُمان التي بلغ إنتاجها 836 ألف برميل يوميًا.

وفي السياق ذاته، سجلت كازاخستان زيادة قدرها 10 آلاف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى 1.618 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت حصة الجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 1.001 مليون برميل يوميًا.

وأشار التحالف إلى أن الدول السبع المشاركة في خفض الإنتاج الطوعي ستعقد اجتماعها المقبل في 2 أغسطس لمناقشة مستجدات سوق النفط وتقييم مستويات العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوبك+ الهادفة إلى إدارة سوق النفط العالمي عبر موازنة الإمدادات مع الطلب، في ظل تقلبات مستمرة في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.