بوتشينو: إيطاليا مستعدة لدعم المرحلة المفصلية في تاريخ ليبيا

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، استعداد بلاده لدعم المرحلة التي وصفها بالمفصلية في تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك في لقائه برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لاستعراض مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في 24 من ديسمبر من العام الجاري،

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، فقد تمت خلال اللقاء مراسم توقيع اتفاقية مشروع “PEPOL” مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يمثله المقيم جيراردو نوتو.