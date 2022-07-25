«بوتشينو» لـ «الدبيبة»: الوضع الراهن في ليبيا قد يؤدي لصراع خطير

حذّر السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” من أنّ الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام وقد يؤدي إلى صراع خطير، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد “بوتشينو” ، على هامش مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على “أهمية إجراء الانتخابات في إطار دستوري مناسب استجابة لتطلعات الشعب الليبي للاستقرار والازدهار، وفي الوقت نفسه تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى سلطة تنفيذية موحدة وشاملة”.

وشدد بوتشينو، على ضرورة الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى “المناصب السيادية”، وعلى ضمان “الاستخدام الشفاف والعادل لـ” الموارد الوطنية”، مشيرا إلى أنّ هناك عناصر “رئيسية” للعملية.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء