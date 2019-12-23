بوتن يدشن خط قطارات يربط روسيا بالقرم

قطار يربط روسيا بالقرم [انترنت]

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، خط قطارات ضخم عبر جسر إلى شبه جزيرة القرم، والذي ضمته روسيا من أوكرانيا عام 2014.

واستقل بوتن قطار ركاب لافتتاح الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، وهو الأطول في أوروبا.

ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.6 مليار دولار إلى تعزيز الروابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم عن طريق زيادة نقل البضائع، وتشجيع تدفق السياح، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.أخبار ذات صلةبوتن يتحدث عن مشكلات الاقتصاد.. ويهاجم العقوبات السياسية

وهنأ بوتن عمال البناء على استكمال الجسر، قائلا “أثبتنا قدرتنا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية على نطاق واسع”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس عام 2014، وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية واسعة النطاق، من بينها عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ومنعت أوكرانيا شحن الإمدادات عبر أراضيها إلى شبه جزيرة القرم.