بوتين أمام البرلمان: التهديدات الغربية تُثير «خطراً فعلياً» بشأن نزاع نووي

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العالم بالقول إن خطر اندلاع حرب نووية بات فعلياً، وذلك بعد كثير من التكهنات والأقاويل حولها، وحتى استبعادها كلياً.

ووصف الرئيس بوتين اتهامات الغرب بشأن اعتزام روسيا احتلال أوروبا بأنها “كذب وادعاءات وافتراءات”، مؤكداً أن التهديدات الغربية لبلاده، تثير “خطراً فعلياً” بشأن نزاع نووي.

وقال بوتين، خلال خطابه السنوي أمام البرلمان، إن روسيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية، وجدد اتهامه للغرب بمحاولة تدمير روسيا من الداخل، وأشار إلى أن من المهم لبلاده تعزيز علاقاتها مع الدول العربية ودول أميركا اللاتينية.

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية عززت وطورت من قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة، من خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتم تعزيز القدرات الصاروخية والمدفعية، وكذلك الأسطول البحري والجوي”.

ومضى قائلاً: روسيا مستعدة للحوار والتواصل مع الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يحصل بسهولة خصوصاً أن واشنطن تحاربنا.. الغرب يثير الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط ويستمر في الكذب.

وتابع: موسكو تسعى جاهدة إلى توحيد الأغلبية العالمية، حيث نرى انهيار الاحتكارات وظهور هياكل جديدة ومنها دول بريكس التي تشكل اليوم حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وروسيا ستقوم، بالتعاون مع الدول الصديقة، بإنشاء ممرات لوجستية فعالة وتطوير التفاعل على أساس المساواة.