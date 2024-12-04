بوتين: أمريكا تستهلك أكثر مما تنتج وتستغل «بالدولار» اقتصادات الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أن الولايات المتحدة تستغل بالدولار اقتصادات الدول الأخرى وتكسب بذلك أموالا “سهلة، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي ستتراجع مع انحسار استخدام العالم للدولار”.

وقال بوتين: “إن استخدام الدولار كعملة عالمية يكسب الولايات المتحدة أموالا بلا جهود، حيث نزلت حسب تقديرات خبراء، نحو 10 تريليونات من الدولارات على الولايات المتحدة “من السماء” لمجرد استخدام الدولار كعملة احتياطية”، مضيفا: “المشكلة هي أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تنتج، ولا تزال من خلال الدولار تستغل اقتصادات الدول الأخرى لصالحها، دون أن يفكر أحد في ذلك”.

وأشار بوتين، إلى أنه “خلال السنوات الأربع الماضية التي لم يكن فيها دونالد ترامب يتولى رئاسة الولايات المتحدة، قوضت الإدارة الأمريكية الحالية بنفسها موقع الدولار في العالم، وذلك في المقام الأول من خلال استخدام الدولار كأداة للصراع السياسي وبل وحتى المسلح”.

واعتبر بوتين، “أن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ستتراجع مع انحسار الاستخدام العالمي للدولار”.

وأشار الرئيس الروسي، ” إلى أنه حتى الدول الحليفة بشكل غير مشروط للولايات المتحدة تقوم بتقليص احتياطياتها بالدولار واليورو، وبلغت نسبة التقليص هذا حوالي 13% على مدى السنوات العشر الماضية، ووصفه بوتين بأنه “رقم كبير”.