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بوتين: أود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول ما يجري في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 10:38
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تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس. [إنترنت]
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، معرباً عن رغبته في سماع موقف فرنسا بشأن هذه القضية من أجل تنسيق الجهود.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي قبيل بدء مباحثاتهما أمس الاثنين:

“لدينا موضوع مهم، بالطبع، هو ليبيا”.

وتابع:

“من الضروري هنا السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع، من أجل تنسيق جهودنا”.

هذا تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً وقوات خليفة حفتر.

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