بوتين: أود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول ما يجري في ليبيا

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي قبيل بدء مباحثاتهما أمس الاثنين:

“لدينا موضوع مهم، بالطبع، هو ليبيا”.

وتابع:

“من الضروري هنا السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع، من أجل تنسيق جهودنا”.

هذا تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً وقوات خليفة حفتر.