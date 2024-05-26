بوتين: إنتاج الأسلحة يرتفع 14 ضعفا خلال عامين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مدراء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كوروليوف بضواحي العاصمة موسكو، “زيادة حجم إنتاج الذخيرة في البلاد بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين، والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة”.

وحسب وسائل إعلام روسية، أكد بوتين، “أن معظم شركات صناعة الدفاع تلبي طلبات الدفاع الحكومية في الوقت المحدد وبجودة عالية، وبعضها يستبق الموعد المحدد”.

وكان الرئيس بوتين، قال خلال اجتماعه مع قيادة شركات صناعة الدفاع، أمس السبت، “إن روسيا يجب أن تكون دائما متقدمة بخطوة على العدو من أجل ضمان النصر”.

هذا وكانت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، نقلت في وقت سابق، تحليل أعدته شركة Bain & Company الاستشارية، “بأن روسيا تنتج ثلاثة أضعاف إنتاج بلدان “الناتو” مجتمعة من قذائف المدفعية والدبابات، وبربع الكلفة”.

ووفق التحليل، “تنتج روسيا قذائف مدفعية أسرع بثلاث مرات تقريبا من حلفاء أوكرانيا الغربيين وبحوالي ربع التكلفة مقارنة بالتكاليف في الغرب”.

وجاء في التحليل، أن “روسيا ستنتج أو تجدد 4.5 مليون قذيفة مدفعية هذا العام، في حين ستنتج الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة حوالي 1.3 مليون قذيفة”.

وأشار إلى أن “روسيا تنتج القذائف بتكاليف أقل، حيث تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 155 مم في الغرب حوالي 4 آلاف دولار، بينما تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 152 مم في روسيا حوالي ألف دولار تقريبا”.