بوتين: إنتاج صاروخ «أوريشنيك» سيبدأ قريبا.. واسرائيل تستعد لعملية ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي”.

وأضاف كاتس، حول الخطر الذي تشكله إيران وبرنامجها النووي: “إن كافة أنظمة الدفاع تستعد للتعامل مع إيران”.

وقال: “إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فليكن، لكنه يقدر أن احتمالات ذلك ضئيلة للغاية، وبالتالي تستعد إسرائيل لحل عسكري”.

بوتين: الإنتاج المتسلسل لصاروخ “أوريشنيك” سيبدأ قريبا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إلى تذليل كافة الصعوبات أمام الإنتاج التسلسلي للأسلحة بما في ذلك فرط الصوتية”.

وقال بوتين: “من الضروري تصحيح جميع مشكلات الإنتاج التسلسلي للأسلحة ونشر الأسلحة الهجومية بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية”.

وأشار الرئيس “إلى المخاطر المرتبطة بنشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

ووعد بوتين، “ببدء الإنتاج التسلسلي لصاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي قريبا، مشيرا إلى أن الوضع العسكري والسياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر، والإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجامعي لم يتخلوا بعد عن محاولاتهم للإبقاء على هيمنتهم”.