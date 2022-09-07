«بوتين»: اتخذنا قرارا مع الصين بتبادل البضائع بالروبل واليوان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه من المستحيل عزل روسيا، ووعد بتعزيز العلاقات مع آسيا والشرق الأوسط، محملا الغرب مسؤولية تقويض الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمة الغذائية.

وفي خطاب أمام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي ذكر بوتين أنّ روسيا نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، فيما وصل الغرب إلى طريق مسدود في أزماته الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع بوتين أنّه بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا فإنّه من المستحيل تحقيق ذلك، معتبرا أنّ عقوبات الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره، وأن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة «شرسة» لفرض هيمنته على العالم.

كما ندد الرئيس الروسي بسياسة الغرب المستمرة منذ عقود في العقوبات، متهما الولايات المتحدة برغبتها في استمرار هيمنتها على العالم، ورأى أن قرارات القيادات الغربية تتعارض مع مصالح شعوبها.

وأضاف بوتين أنّ دور دول منطقة آسيا والمحيط الهادي شهد نموا متزايدا، مشيرا إلى أنّ روسيا ترى أن هناك مزيدا من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران.

واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله «اتخذنا قرارا مع الصين بتبادل البضائع بالروبل الروسي واليوان الصيني».