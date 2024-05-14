بوتين: التركيز على توطيد العلاقات مع جيراننا الأقربين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “ضرورة التركيز على توطيد العلاقات مع الدول التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي”.

وقال الرئيس بوتين، في أول اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: “الآن سنتحدث عن موضوع يمثل أولوية دائمة بالنسبة لنا في المجال الخارجي، توطيد العلاقات مع جيراننا الأقربين، مع رابطة الدول المستقلة التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي”.

وأضاف: “تحدثت مع وزير المالية عن حقيقة أنه في الدورة السياسية الجديدة في روسيا يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لهذا الأمر ونتحدث عن كيفية تنظيم هذا العمل من جميع وجهات النظر، بما في ذلك الجوانب التنظيمية”.

ووفق بيان الكرملين، “حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو و”الدوما” فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس المجلس دميتري ميدفيديف والسكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين”.

وكان الرئيس بوتين، أصدر أمس مرسوما يقضي بتعيين سيرغي شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.