«بوتين»: السلطات الأوكرانية رفضت الاستمرار في المفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ سلطات الأوكرانية في كييف رفضت الاستمرار في المفاوضات.

وذكر بوتين في مؤتمر صحفي أنّهم متفقون على الحاجة إلى ضمانات أمنية مشيرا إلى أنّ سلطات كييف رفضت ذلك، وأنّ الجانب الأوكراني هو من يرفض المفاوضات.

وأشار بوتين إلى عدم استعجالهم لإنهاء الحملة العسكرية في أوكرانيا، وأنه لاحاجة لتغيير خططهم في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واعتبر بوتين أنّ أزمة الطاقة في أوروبا بدأت قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنّهم سيردّون على أي محاولات مرتبطة بعمليات تخريب في محيط محطاتهم النووية.