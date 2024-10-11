بوتين: العلاقات الدولية دخلت عصر التغيرات الجذرية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “إن العلاقات الدولية دخلت عصر التغيرات الجذرية التي لا رجعة فيها”.

وقال بوتين: “إن العالم يواجه تهديدات غير مسبوقة تولدها خطوط الصدع الحضارية والصراعات بين الأعراق والأديان، حيث دخلت العلاقات الدولية عصر التغيرات الأساسية العالمية، بتشكّل نظام عالمي جديد، يعكس تنوع الكوكب بأكمله”.

وأضاف بوتين، خلال كلمته، في سمرقند، خلال المنتدى الدولي “الاتصال المتبادل بين الأزمنة والحضارات”، المخصص للذكرى الـ 300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني ماغتيمغولي فراجي، أن “هذه عملية طبيعية ولا رجعة فيها”.

وأكد بوتين أن “كل هذه الأفكار لا تزال قريبة ومفهومة للعقلاء اليوم، وتكتسب أهمية خاصة وطلبا في الوضع الدولي الصعب الحالي”.

وتابع بوتين: “نحن مقتنعون بأن السلام العالمي، والتنمية الشاملة، لا يمكن ضمانهما إلا من خلال مراعاة رأي كل شعب، مع احترام رأي كل دولة في مسارها السيادي، وفي نظرتها للعالم وتقاليدها وأفكارها الدينية”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد أوسع حوار دولي ممكن، بشأن معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد، مع جميع أصدقائها وشركائها والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، و”بريكس”.