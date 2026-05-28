بوتين: العلاقات مع كازاخستان بلغت «الشراكة الاستراتيجية» الشاملة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يتطور بشكل ديناميكي قائم على المساواة والاحترام المتبادل.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة يجريها إلى جمهورية كازاخستان، حيث عقدت محادثات موسعة بين وفدي البلدين في قصر الاستقلال في العاصمة أستانا، عقب لقاء ثنائي مغلق جمعه بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف.

وأوضح بوتين أن العلاقات الثنائية تشهد صعوداً مستمراً، مؤكداً أن الشراكة تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعايش والتعاون، مضيفاً أن التنسيق يشمل مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التعاون العسكري بين البلدين، معتبراً أنه يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة أوراسيا، كما دعا إلى تعزيز التواصل بين شعبي البلدين، بما في ذلك عبر قطاع التعليم.

من جانبه، وصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف المحادثات مع نظيره الروسي بأنها ناجحة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الدولية، وأنها لا تشهد أي قضايا خلافية.

وأشار توكايف إلى أن كازاخستان وروسيا تشكلان أساساً للفضاء الأوراسي، معتبراً أن زيارة الرئيس الروسي تحمل أهمية كبيرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وخلال المحادثات، أعلن الجانبان عن توقيع اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف، إلى جانب الإعلان عن حصيلة تعاون اقتصادي وصناعي واسع.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من 9% خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكداً استمرار نمو العلاقات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف عن تنفيذ 177 مشروعاً مشتركاً بين البلدين باستثمارات تصل إلى 53 مليار دولار، مشيراً إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في كازاخستان بأكثر من 29 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما أوضح توكايف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، متوقعاً أن يتجاوز قريباً مستوى 30 مليار دولار، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس الكازاخستاني بالتعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى الاتفاق على مشروع بناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي.

وفي إطار الزيارة، التي تمتد من 27 إلى 29 مايو، يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات مرتبطة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي سياق متصل، صرّح بوتين خلال المنتدى الدولي للأمن المنعقد في موسكو أن روسيا تشارك بفاعلية في جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة.

وحذر الرئيس الروسي من أن العالم يشهد تصاعداً في التوترات يؤثر على المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الإرهاب الدولي، ومخاطر الانتشار النووي، والتطرف، وتهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية تمثل تهديداً مشتركاً لجميع الدول دون استثناء.

وأشار إلى أن الأفكار المطروحة في المنتدى ستسهم في تطوير الشراكات الدولية وتعزيز الثقة بين الشعوب وتحقيق توازن عالمي مستدام.

هذا وتشهد العلاقات الروسية الكازاخستانية تطوراً متسارعاً منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث يرتبط البلدان بسلسلة طويلة من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من أبرزها معاهدة الصداقة والتعاون لعام 1992، وإعلان التحالف لعام 1998، ومعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لعام 2013، إضافة إلى اتفاقيات الدفاع الجوي الموحد، والتعاون في مجمع بايكونور الفضائي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفاقيات الطاقة وخطوط الأنابيب، ومعاهدة ترسيم الحدود عام 2005،