بوتين: الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا، ولهذا السبب دعم ما وصفه بـ”الطابور الخامس” والنزعة الانفصالية والإرهاب، حسب قوله.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله في اجتماع مع زعماء فصائل مجلس الدوما: “إنهم ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا.. لهذا السبب دعموا الإرهاب والانفصالية في روسيا والقوى المدمرة الداخلية و(الطابور الخامس) في بلادنا”.

وأشار بوتين أن مثل هذه القوى في روسيا “تلقت ولا تزال تتلقى دعما غير مشروط من هذا الغرب الجماعي نفسه”.

وأضاف بوتين: “من الواضح أنهم كانوا يحاولون ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بقوة، بل كان هدفهم زرع الفتنة والاضطراب في مجتمعنا وإحباط معنويات الناس. لكن حتى هنا أخطأوا في الحسابات – لم يحدث شيء وأنا متأكد من أنه لن يحدث”.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا.

وتابع بوتين: “يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ أي شيء جدي بالفعل”.

وأردف: “يقال لنا، نسمع اليوم أننا بدأنا حربا في دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي، حيث نظم ودعم انقلابا مسلحا غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس”، مؤكدا أن “هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم”.