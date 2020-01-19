بوتين: المساعي التركية الروسية ستتواصل لحل الأزمة الليبية

بوتين: مؤتمر برلين حول ليبيا جاء بجهود روسية تركية. [الأناضول]

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا ستستمر لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، في مستهل لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا.

ونوه بوتين بأن الجهود المكثفة لتركيا وروسيا أسفرت عن انعقاد مؤتمر دولي في برلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية.

وأضاف أن العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا، جيدة للغاية، وأن كلا الجانبين أدركا كيفية إيجاد التوافق حول الكثير من المسائل.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أشار بوتين إلى أن أنقرة وموسكو، أقدمتا على خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية والسورية.

وتابع قائلا:

دعونا من إسطنبول أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من بعض المناوشات الميدانية، إلا أن الأطراف استجابوا لندائنا، وهذه خطوة إيجابية.

وأردف: