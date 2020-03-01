بوتين.. الوضع تحت السيطرة في روسيا لمكافحة «كورونا»

الوضع تحت السيطرة بشكل عام [الشرق الأوسط]

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن الأوضاع في روسيا تحت السيطرة بالنسبة لفيروس كورونا، مضيفا أن السلطات تفعل كل ما يلزم لمكافحته.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في موسكو صباح اليوم: “في روسيا نفعل كل ما هو ضروري لمكافحة هذا المرض الخطير، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. آمل أن تكون فعالة”، مضيفا أن “الوضع تحت السيطرة بشكل عام”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات الروسية عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن المواطنين الصينيين اللذين كشف كورونا لديهما في وقت سابق، قد غادرا المستشفى في 12 فبراير الماضي بعد تعافيهما.

وأضافت أن هناك ثلاثة مواطنين روس تم إجلاؤهم من سفينة “دايموند برنسيس” السياحية في اليابان وتأكدت إصابتهم بالفيروس، وهم يخضعون حاليا للحجر الصحي في مدينة قازان، ولم تظهر عليهم أعراض كورونا بشكل واضح.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد العالمي برمته بدأ يشعر بالعواقب السلبية لانتشار كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الروسي يملك إمكانيات قوية للحفاظ على استقراره.

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