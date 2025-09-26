روسيا تعزز شراكاتها النووية.. مشروع ضخم مع إيران وبيلاروسيا شريك رئيسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بيلاروسيا أصبحت شريكًا مهمًا لروسيا في قطاع الطاقة النووية، حيث يعمل متخصصون من البلدين على بناء محطات طاقة نووية في دول ثالثة.

وجاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية، حيث أشار بوتين إلى أن أول محطة نووية بيلاروسية تم إنشاؤها، وأن الصناعة في البلاد توسعت لتصبح شريكًا جادًا دوليًا.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا تجاوز 50 مليار دولار، في نمو مستمر، مع تعاون مكثف في جميع المجالات تقريبًا، بما في ذلك الأمن المشترك.

وأوضح أن روسيا هي الرائدة بين شركائها التجاريين من حيث الاستثمارات المتراكمة التي تصل إلى 4.5 مليار دولار.

من جانبه، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن إمكانية بناء محطة طاقة نووية ثانية في شرق بيلاروسيا لتطوير مناطق جديدة، مؤكداً استعداد بلاده للعمل دولياً على بناء محطات نووية إضافية والالتزام بالقانون الدولي والمبادئ العالمية في هذا المجال.

وأكد الزعيمان أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا في الطاقة النووية يتوسع باستمرار، مع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا ضمن أجندة زيارة عمل الرئيس البيلاروسي إلى روسيا.

روسيا وإيران تطلقان مشروعًا نوويًا ضخمًا بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة أكثر قوة من “بوشهر”

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “روساتوم” الروسية لإنشاء محطة نووية ثانية في إيران، بقوة إنتاجية تفوق محطة “بوشهر” الحالية، وذلك ضمن مشروع يقدر تكلفته بـ25 مليار دولار.

وأكد المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي أن المحطة الجديدة ستقام في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، على مساحة 500 هكتار، وستتضمن أربع وحدات طاقة نووية من الجيل الثالث المتطور بقدرة إجمالية تبلغ نحو 5000 ميغاواط. ومن المتوقع تشغيل أول وحدة من المحطة بحلول عام 2031.

وتم توقيع الاتفاقية يوم الجمعة خلال فعاليات معرض “ذرة 2025” ضمن منتدى “أسبوع الذرة” الدولي في موسكو، بحضور ممثل شركة “بروجكت روساتوم” الروسية ديميتري شيغانوف، وممثل شركة “إيران هرمز” ناصر منصور شريفلو عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويعد هذا المشروع خطوة تنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين المدير التنفيذي لشركة “روساتوم”، أليكسي ليخاتشوف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الذرة” الدولي، الذي يستمر من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري في موسكو، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية.