بوتين: «ترامب» سيعيد النظام بسرعة كبيرة والنخب الأوروبية سترضخ لأوامره

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره”.

وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين”، على قناة “روسيا 1”: “أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدامه ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا”.

وأشار بوتين إلى أن “النخب الأوروبية كانت سعيدة بتنفيذ أي أمر من قبل واشنطن في عهد جو بايدن”.

وكشف بوتين، أن “النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أصابتهم الحيرة”.

وقال: “كل ما في الأمر أن النخب الأوروبية، لا يحبون ترامب، لقد حاربوه بقوة، لقد تدخلوا بالفعل في الحياة السياسية، وفي العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ثم ارتبكوا عندما فاز ترامب فجأة”.

وبيّن بوتين، أن “النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ”.

وأَضاف بوتين: “بعد “فوز ترامب”، أحب النخب الأوروبية، بايدن كعقلية أكثر، لكن ترامب، لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى”.

وقال بوتين: “جاك شيراك وغيرهارد شرودر، ليس لهما مثيل بين النخب الأوروبية، ومن الواضح أن ممثلي النخب الأوروبية يفعلون شيئا لا يعنيهم فليس بينهم أشخاص لهم رأيهم الخاص، على غرار الشخصيات السياسية في أواخر القرن العشرين”، مضيفا: “القادة الأوروبيون في الماضي كان لديهم الشجاعة للقتال من أجل آرائهم الخاصة واليوم لا يوجد مثل هؤلاء الأشخاص”.