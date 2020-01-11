بوتين: حان الوقت لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا.

جاء ذلك إثر محادثات عقدها، السبت، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في موسكو، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، جرى خلالاه الحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط وليبيا، ومشروع التيار الشمالي-2.