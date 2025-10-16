بوتين: روسيا الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية بالكامل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي” في موسكو، بأن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملة، مؤكّدًا أن قطاع الطاقة الروسي يعد من الأكثر خضرة واستقرارًا على مستوى العالم.

وأوضح بوتين أن رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الطاقة الروسية أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وارتفاع الأسعار في أوروبا، مضيفًا أن العقوبات ساهمت في تقلص إنتاج ألمانيا التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي، ما انعكس على القدرة التنافسية للسلع الأوروبية.

وأشار الرئيس الروسي إلى إعادة بناء سلاسل التوريد الروسية والتحول نحو دول الجنوب وشرق آسيا وأميركا اللاتينية عبر مسارات أكثر موثوقية، مؤكدًا استمرار روسيا في زيادة قدراتها على تصدير الغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والحفاظ على إنتاج النفط عند مستوى مرتفع مع التركيز على الاحتياطيات الصعبة الاستخراج.

وأضاف بوتين أن الفحم لا يزال يشكّل حصة كبيرة من ميزان الطاقة العالمي، وأن ما يقرب من مليون أسرة روسية حصلت على غاز الأنابيب خلال الأربع سنوات الماضية، مع توقع وصول هذا الرقم إلى ثلاثة ملايين أسرة مستقبلًا.

كما تم مد نحو 100 ألف كيلومتر من شبكات توزيع الغاز خلال السنوات الخمس الماضية، ما رفع معدل التغويز إلى نحو 75% ويستمر بالارتفاع.

وعن الطاقة النووية، أعلن بوتين أن روسيا تخطط لتشغيل أكثر من 29 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية خلال 15 عامًا، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة، مؤكّدًا أن شركة “روساتوم” تستحوذ على نحو 90% من سوق بناء المحطات النووية عالميًا، وهي الدولة الوحيدة التي تبني محطات نووية صغيرة.

وشدد الرئيس الروسي على استمرار التعاون في إطار “أوبك+” لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمي، موضحًا أن انخفاض إنتاج النفط في روسيا بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي جاء نتيجة تخفيض طوعي وفق اتفاقية “أوبك+”.

وأضاف بوتين أن العالم سيواصل استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لفترة طويلة، وأن الطلب على الغاز في أوروبا أقل من مستويات عام 2019 بسبب تراجع الإنتاج الصناعي، مؤكدًا أن روسيا تقدم التعاون في قطاع الوقود والطاقة للدول التي لا تتأثر بالضغوط السياسية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال المنتدى، إلى أن روسيا تزود نحو 17% من سوق الطاقة العالمي، بما يشمل النفط ومنتجات البترول والغاز والفحم، مؤكّدًا الطلب الكبير على الفحم رغم التوقعات المتشائمة.

ويعد منتدى “أسبوع الطاقة الروسي الدولي” منصة دولية رئيسية لمناقشة التطورات في قطاع الوقود والطاقة، ويجمع ممثلين عن الحكومات والشركات الكبرى والعلماء والخبراء من أكثر من 80 دولة، لمناقشة التحديات والاتجاهات المستقبلية في مجال الطاقة.

تقديرات روسية: أوروبا تتكبد خسائر بـ1.3 تريليون يورو جراء الابتعاد عن الغاز الروسي

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن تقديرات صادمة للخسائر الأوروبية نتيجة الابتعاد عن الغاز الروسي، والتي تجاوزت 1.3 تريليون يورو.

وجاء تصريح دميترييف خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد في موسكو، حيث يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية.

وقال دميترييف: “بحسب تقديراتنا، تجاوزت خسائر أوروبا الناجمة عن الابتعاد عن الغاز الروسي حاجز 1.3 تريليون يورو”.

وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط وآسيا أبدت استعدادًا كبيرًا لضخ استثمارات في مشاريع الطاقة الروسية، موضحًا: “نعمل مع العديد من الشركاء من منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وجميعهم مستعدون للاستثمار في مشاريعنا للطاقة”.

وأضاف أن “العديد من المشاريع لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات النهائية لبدء تنفيذ هذه الاستثمارات”، معتبرًا أن هناك اهتمامًا ملموسًا بهذه الفرص الاستثمارية من قبل الشركاء.

ويأتي هذا التصريح ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، أحد أبرز الأحداث الدولية في قطاع الطاقة، الذي يشهد مشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.