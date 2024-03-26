بوتين: روسيا تعرف مرتكبي هجوم «كروكوس»   

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “روسيا تعرف مرتكبي هجوم “كروكوس” الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه”.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن “الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم”، مضيفا: “يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك”.

وقال الرئيس الروسي: “هدف الهجوم الإرهابي الدموي هو زرع الذعر في المجتمع الروسي”، مضيفا أن “المجتمع الروسي أظهر مثالا على التماسك بعد الهجوم”.

وتابع بوتين: “الهجوم الإرهابي نفذ بأيدي إسلاميين متطرفين”، مشيرا إلى أنه “يتم إنشاء منظمة “شباب هتلر” جديدة في أوكرانيا”.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق، اعتقال 11 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا، بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على “مجمع كروكوس” والذى راح ضحيته 137 شخصا.