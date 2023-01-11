بوتين: روسيا ستزيد من قدراتها الدفاعية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستزيد من القدرة الدفاعية للبلاد وتضمن أمن العمليات وستواصل تنفيذ البرامج الاجتماعية واسعة النطاق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: “أؤكد أننا نضمن بشكل موثوق أمن ومصالح البلاد، وسنزيد من قدرتنا الدفاعية وفي نفس الوقت سنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع”.

ووقع الرئيس بوتين في أكتوبر 2022 مرسوما بشأن إنشاء مجلس تنسيقي تابع للحكومة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية والقوات الأخرى والتشكيلات والهيئات العسكرية.

من جانب أخر قال الرئيس بوتين إن أيا من السيناريوهات السلبية التي توقعها خصوم روسيا للبلاد لم تتحقق و”لم يحدث شيء في 2022 توقعه خصمنا لنا”.

وشكر الرئيس الروسي، الحكومة الروسية على أدائها في عام 2022، مشيرا إلى أنها كانت مستعدة لكل التحديات، معتبرا أن ذلك حدث “بفضل مواطني روسيا في المقام الأول، ورباطة جأشهم، ورباطة جأشنا واستعدادنا للتحديات، والاستعداد للعمل في ظروف صعبة. أخيرا وليس آخرا، كان هذا نتيجة عمل الحكومة”، وفق قوله.

كما كلف بوتين وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع وزارة الدفاع على مسألة التزويد بالطائرات ومعرفة الأعداد اللازمة من الطائرات الحربية والمدنية.