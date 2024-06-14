بوتين: سرقة الأصول الروسية لن تمر دون عقاب

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دول الغرب “من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها”، مؤكدا أن هذه الخطوة “لن تمر دون عقاب”.

وقال بوتين: “إن الغرب بعد تجميد أصول واحتياطيات من النقد الأجنبي لروسيا يبحث عن طريقة لإيجاء غطاء قانوني من أجل الاستيلاء عليها، لكن السرقة ستبقى سرقة رغم الخداع، ولن تمر من دون عقاب”.

وأضاف الرئيس الروسي، “أن الغرب من خلال سرقة الأصول الروسية سيتخذ خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأوه بأنفسهم”.

وأشار إلى “ازدياد انعدام الثقة في العملات الغربية بسبب قيودها”، وقال: إن “العالم يدرك أن أي شخص يمكن أن يكون التالي عندما يستولي الغرب على أصول دولته”.

ولفت إلى أن “أوروبا يمكن أن تحافظ على نفسها كأحد مراكز التنمية في العالم إذا حافظت على علاقات جيدة مع روسيا”.

وكانت المفوضية الأوروبية أفادت قبل أيام، “بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بحلول يوليو المقبل، وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو في إطار العقوبات ونحو 200 مليار يورو من هذه الاحتياطيات موجودة في الاتحاد الأوروبي”.