بوتين: سنتغلب على كورونا من خلال العمل المنظم والمنضبط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستخرج من أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر وستتغلب عليه من خلال العمل المنظم والمنضبط.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بوتين قوله، خلال جلسة عمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد عبر الفيديو: “أود أن أشكر زملاءنا المتخصصين وعلماء الفيروسات والأطباء على التوصيات التي يقولونها لنا، على جميع المستويات الحكومية من أجل اتخاذ قرارات فعالة، لنتمكن جميعًا من تقديم التوصيات ذات الصلة للمواطنين”.

وأضاف: “هذا الوضع الصعب ليس ميؤوسا منه تماما، إذا تصرفنا بكفاءة وبطريقة منظمة ومنضبطة، فإننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا بأقل الخسائر”.

من جانبه أجاب فلاديمير كوتيريف، مدير معهد “Mikrob” الروسي للأبحاث لمكافحة الطاعون، على سؤال للرئيس بوتين حول وضع فيروس التاجي، أن “مسألة تقليل مدة العزلة الذاتية يجب أن تعاد في غضون أسبوع، حيث سيكون من الواضح ما هي النتيجة التي أسفرت عنها”.

وتابع كوتيريف: “من الضروري مواصلة العزل، الذي يتم في جميع أنحاء البلاد، وعلينا أن نرى هذا التأثير في غضون أسبوع، هصوصا في موسكو”.

وأكد على أنه خلال أسبوع ستنتهي فترة الحضانة بعد العزل، وبعد ذلك ستتضح اتجاهات الإصابة.

هذا وشهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه “تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181”.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو”.

كما تم تعافي 88 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

وحتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.